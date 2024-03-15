Политика

Более 30% псковских избирателей уже проголосовали с помощью ДЭГ на выборах президента России

Явка на дистанционное электронное голосование на выборах президента России в Псковской области превысила 30%, следует из данных на портале ДЭГ.

По состоянию на 15:07 выдано 27 727 онлайн-бюллетеней (36%), принято 25 722 тысячи бюллетеней (33%).

Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ.

Напомним, избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.