Путин поблагодарил всех граждан России, проголосовавших на выборах

Самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин, лидирующий на выборах президента России, поблагодарил всех граждан России, проголосовавших на выборах.
«Мы все одна команда», - цитирует его ТАСС.
Источником власти в России является российский народ, и из голоса каждого гражданина составляется единая воля народов РФ, заявил Путин.
В предвыборном штабе он выразил особую благодарность участникам спецоперации - они обеспечивают России условия ее развития и существования, подчеркнул Путин.
Впереди много задач, добавил он.