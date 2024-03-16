Политика

Явка на ДЭГ на выборах президента в Псковской области составила 87%

Явка на дистанционное электронное голосование по состоянию на 20.00 сегодня, 16 марта в Псковской области составила 87%. Такие данные сообщает Избирательная комиссия Псковской области, передаёт корреспондент «МК в Пскове».

На данный момент за два дня голосования было выдано 69 268 бюллетеней (89%), принято 67 490 (87%).

Напомним, всего на участие ДЭГ в Псковской области подали заявления 78 200 жителей региона.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.