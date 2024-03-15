Политика

Андрей Козлов: Голосую через ДЭГ, потому что это удобно и быстро

Очевидным назвал своё решение о поддержке кандидата на выборах президента РФ председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов, сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Фото/видео: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Я проголосовал за стабильность, за сильную Россию, за будущее страны и всего цивилизованного мира. Россия – великая держава, страна – лидер, и в такой стране должен быть сильный президент», - аргументировал депутат свой выбор.

Андрей Козлов проголосовал с применением дистанционного электронного голосования.

«Голосую через ДЭГ, потому что это удобно и быстро. Экономия времени – это определённый ресурс. Когда можно проголосовать в течение одной-двух минут, находясь на рабочем месте, или даже с утра по пути на работу, мне кажется, это здорово», - поделился собственным опытом Андрей Козлов и призвал жителей региона обязательно принять участие в выборах главы государства.

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Напомним, жители Псковской области могут проголосовать на своем избирательном участке или онлайн, через дистанционное электронное голосование. Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ. Избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени на портале.