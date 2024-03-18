Политика

Валерий Филимонов об итогах президентских выборов: Нас ждет шестилетие развития страны, Пскова и области

Россия, Псковская область и региональный центр будут развиваться в предстоящие шесть лет. Об этом сообщил помощник первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Валерий Филимонов в ходе пресс-конференции по результатам выборов президента РФ в Штабе общественной поддержки Псковской области 18 марта, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Партийная организация "Единой России" города Пскова - самая многочисленная не только по количеству партийцев, но и по количеству сторонников. Мы провели более двухсот мероприятий, которые касались жителей нашего города. Общаясь с ними, видели, что никого не нужно было агитировать за нашего президента. Консолидация общества такова, что люди сами изъявляли желание, звонили нам, спрашивали про участие в мероприятиях, про меры поддержки, которые они должны оказывать на выборах. У нас личное общение исполкома, местного отделения и политсовета происходило с более 19 тысячами граждан. Основной вывод, который мы можем сделать при общении с гражданами, – те мероприятия, которые проводятся с участием президента, те интервью, которые он давал, та разъяснительная работа, которая проходила с экранов телевизора от имени Владимира Владимировича – все это консолидировало общество. Благодаря нашему президенту, это шестилетие будет развитием страны, нашего города и области», - заключил он.

Ранее сообщалось, что самовыдвиженец, действующий президент России Владимир Путин по итогам голосования на выборах президента России 15-17 марта получил в Псковской области 84,7% голосов избирателей, его поддержали 288 726 жителей региона. Это третий результат по поддержке Путина среди регионов Северо-Запада России.

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Напомним, Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.