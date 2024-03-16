Политика

ЦИК сообщил о 160 тысячах кибератаках на системы ДЭГ

Активность кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования возросла в 15 раз с первого дня голосования, но им не удалось пробиться сквозь защиту, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

На брифинге в информцентре ЦИК Памфилова сообщила, что с начала голосования было заблокировано 160 тысяч DDoS-атак на ресурсы ДЭГ, из них 130 тысяч было направлено против портала голосования, а 30 тысяч на портал наблюдения за ДЭГ, пишет РИА Новости.

«Вчера ведь было не многим более 10 тысяч, сегодня есть увеличение. В 15 раз увеличилась активность попыток пробиться сквозь защиту. Не удалось и не удастся», - сообщила Памфилова.

Кроме того, по ее данным, зафиксировано почти 18 тысяч атак на интернет-портал ЦИК: из них 141 атака высокого уровня, 2712 – среднего, 15 017 атак низкого уровня. Также было зафиксировано 4 DDoS-атаки на сайт ЦИК России общей продолжительностью 22 минуты.