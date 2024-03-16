Политика

Татьяна Москалькова о мобильных избирательных участках в Псковской области: Голосование проходит в соответствии с законами страны и нормами международного права

Руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Владимир Лозбинев совместно с региональным омбудсменом Дмитрием Шаховым посетили мобильный избирательный участок в первый день голосования на выборах президента России. Об этом уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Татьяна Москалькова / Telegram

Они познакомились с работой участка на границе с Эстонией, в Печорском районе на КП «Куничина гора».

«Голосуют дальнобойщики, которые стоят в очереди, наши соотечественники из Эстонии, а также граждане, которые прибывают в регион из ряда зарубежных стран. Голосование проходит в соответствии с законами нашей страны и нормами международного права, в дружеской обстановке», - заключила она.