Политика

Явка на ДЭГ в Псковской области дошла до 70%

Явка на дистанционное электронное голосование на выборах президента России в Псковской области на 20.10 в первый день голосования, 15 марта, достигла 70%, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

По состоянию на 20.10 выдано 54 473 онлайн-бюллетеней (70%), принято 52 667 бюллетеней (68%).

Регистрация на участие в ДЭГ завершилась 11 марта. Всего избиратели в Псковской области подали 78 200 заявлений для голосования на выборах президента России с использованием ДЭГ.

Напомним, избиратель, подавший заявление на ДЭГ, исключается из списка избирателей по месту своего жительства – проголосовать традиционно на избирательном участке он уже не сможет.

Онлайн-голосование проходит с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта по московскому времени