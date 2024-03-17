Политика

Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94%

Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ составила 94%, это абсолютный рекорд в мире, заявил глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов.

«В этом году на этих выборах у нас, конечно, абсолютный рекорд по числу избирателей в дистанционном электронном голосовании. У нас зарегистрировались и смогли принять участие в федеральной системе ДЭГ 4 767 974 избирателя. Это количество - абсолютный рекорд и для мира, и для России. Никогда нигде в ДЭГ даже близкое число избирателей участие не принимало. На данный момент у нас уже проголосовало 4 499 003 избирателя, точнее, получили бюллетени. Это явка 94 процентов, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире», - цитирует его РИА Новости.

Смотрите также Более 72 тысяч человек проголосовали с помощью ДЭГ на выборах президента в Псковской области

Голосование на выборах президента РФ впервые проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.