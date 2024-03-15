Эксперт из Греции: Нужно работать над вовлечением людей в ДЭГ

Современные технологии помогают улучшить организацию выборов, нужно работать над вовлечением людей в эти процессы. Об этом заявил эксперт, генеральный секретарь политической партии «Единый Всегреческий фронт» Димитрис Казакис (Греция) в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре ПЛН и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, 11 представителей из 10 стран в течение трех дней посетят избирательные участки в Псковской области, в том числе мобильный пункт организации голосования, организованный для граждан РФ, проживающих за пределами территории страны.