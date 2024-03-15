Политика

Эксперт из Греции: Нужно работать над вовлечением людей в ДЭГ

Современные технологии помогают улучшить организацию выборов, нужно работать над вовлечением людей в эти процессы. Об этом заявил эксперт, генеральный секретарь политической партии «Единый Всегреческий фронт» Димитрис Казакис (Греция) в ходе онлайн-брифинга в объединенном пресс-центре ПЛН и радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Во всем мире идет дискуссия по поводу онлайн-голосования, все задаются вопросом, достаточно ли безопасно голосовать онлайн, есть ли возможность фальсификации. Нам презентовали систему ДЭГ как абсолютно безопасную, но, по моему мнению, главная проблема — в участии людей. Современные технологии могут помочь, но главное — придумать, как вовлечь людей в онлайн-голосование», - сказал Димитрис Казакис.

Напомним, 11 представителей из 10 стран в течение трех дней посетят избирательные участки в Псковской области, в том числе мобильный пункт организации голосования, организованный для граждан РФ, проживающих за пределами территории страны.