Политика

18 человек посетили Центр общественного наблюдения Псковской области в первый день голосования

18 человек посетили Центр общественного наблюдения Псковской области в первый день голосования. Об этом председатель Общественной палаты Псковской области, руководитель регионального Центра общественного наблюдения Наталья Горбачева сообщила в ходе брифинга по окончании первого дня выборов, пишет «МК в Пскове».

Помимо видеостены, на которую единомоментно выводится трансляция с 36 избирательных участков, в Центре установлены ноутбуки. Любой посетитель центра может воспользоваться ими и подробно рассмотреть видеозаписи с камер. Сегодня в Центр пришла жительница районного центра, которая воспользовалась этой возможностью, рассказала Наталья Горбачева.

Центр продолжит работу в следующие дни голосования, добавила она.

Напомним, выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.