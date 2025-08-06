Минпромторг
Сцена / Фестивали

Фестиваль театрального искусства «Наследники Победы. В Себеж к Гердту» пройдет 20 сентября

19.09.2025 21:10|ПсковКомментариев: 0

Открытый фестиваль театрального искусства «В Себеж к Гердту», посвященный советскому и российскому актёру театра и кино, народному артисту СССР Зиновию Гердту, пройдет 20 сентября в Себеже, сообщили Псковской Ленте Новостей в районном культурном центре города.

«В этом году фестиваль носит патриотический характер и посвящен Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Главной площадкой фестиваля станет Себежский РКЦ, на сцене которого театральные коллективы региона покажут лучшие постановки, посвященные Великой Отечественной войне», - отметили в центре.

Театральный фестиваль «В Себеж к Гердту» первый раз прошел 23 сентября 2016 года. И с тех пор каждый год в сентябре в Себеж съезжаются участники самодеятельных театральных коллективов Псковской области. В следующем году центр будет отмечать 110 лет со дня рождения Зиновия Гердта.

Зиновий Гердт - участник Великой Отечественной войны. В июне 1941 года ушёл добровольцем в армию. Проходил службу в составе 28 гвардейского отдельного сапёрного батальона, затем 81-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии. Гвардии старший лейтенант. 12 февраля 1943 года на подступах к Харькову при личном участии в разминировании минных полей противника был тяжело ранен в ногу. После лечения в Боткинской больнице . актёру сохранили повреждённую ногу, которая с тех пор была на 8 сантиметров короче здоровой и вынуждала артиста сильно прихрамывать. Инвалид войны III группы, награждён орденом Красной Звезды.

