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На реконструкцию Троицкого моста в Пскове направят 460 млн рублей

Реконструкцию Троицкого (Советского) моста в Пскове завершат до 31 июля 2023 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Основной задачей реконструкции является устранение дефектов и восстановление элементов моста. Главные технические параметры моста после реконструкции будут следующими: длина искусственного сооружения – 65 метров, расчетная скорость – 50 км/ч, число полос движения – 4, тротуары шириной два метра, ограждение проезжей части – железобетонное парапетное, перильное ограждение – чугунными решетками, тип дорожной одежды и вид покрытия – капитальный, щебеночно-мастичный асфальтобетон.

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Фиксированная цена контракта – 460 млн 532 тысячи 743 рубля. Реконструкция пройдет за счет финансового обеспечения дорожной деятельности из резервного фонда правительства РФ в 2021 году, за счет средств областного бюджета и городского бюджета на 2022-2023 года в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».

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Заказчик работ – управление городского хозяйства администрации города Пскова.