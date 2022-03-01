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Нет оснований ждать задержки сдачи Троицкого моста — Станислав Стармолотов

На данный момент нет оснований ждать задержки сдачи Троицкого моста в Пскове. Такое мнение в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Работает крайне квалифицированный мощный подрядчик, который реализовывал и не такие сложные проекты. Напомню, что в прошлом году они успешно сдали цепной мост в Острове, поэтому повода сомневаться в сроках, в сдаче моста в этом году к зиме, у меня не возникает, если не будет форс-мажора», - заметил Станислав Стармолотов.

«Нельзя рисковать жизнями людей, рано или поздно мост пришлось бы реконструировать, и лучше делать это раньше», - подчеркнул и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.