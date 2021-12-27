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АвтоМир / Дороги

Ширина тротуаров Советского моста уменьшится после реконструкции

27.12.2021 15:55|ПсковКомментариев: 0

Ширина тротуаров Советского моста в Пскове уменьшится после реконструкции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член движения «Убитые дороги» Николай Мельков.

«Хотели как лучше, а получилось как всегда! Ничему не научила город история с мостом 50-летия Октября, где пешеходную часть уменьшили в пользу автомобилистов. Теперь добрались до Советского (Троицкого) моста, сейчас мост шириной 18,7 метров, а пешеходная часть - 2,8 метра. Но в результате реконструкции моста пешеходная часть сократится до 2 метров, а общая ширина увеличится до 20,7 метра», - написал Николай Мельков.

А делается это для того, чтобы автомобилистам было удобнее, поэтому проезжую часть увеличивают до полноценных 4-х полос шириной 3,25 метра. «Сейчас, согласно смехе организации дорожного движения, на мосту 3 полосы. В России свой особенный путь борьбы с автомобилизацией, все для машин», - высказался Николай Мельков.

Напомним, в Пскове в 2022 году начнется реконструкция Советского моста 1950 года постройки, соединяющего центр города и Запсковье. Основные работы планируют провести в следующем году. По словам руководителя проектной организации Елены Трошковой, после ремонта псковичи получат крепкий и надежный мост, рассчитанный на максимальные современные нагрузки.

Теги: #Советский мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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