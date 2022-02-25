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Троицкий мост закроют в Пскове 1 марта в 10:00

Троицкий (Советский) мост закроют в Пскове для автотранспорта и пешеходов 1 марта в 10:00 до 24:00 30 декабря в связи с его реконструкцией.

В качестве объездов определены мосты Кузнецкий и Александра Невского. Пешеходы могут воспользоваться пешеходным мостом через реку Пскову у церкви Богоявления с Запсковья (от улицы Герцена к улице Воровского).

В связи с закрытием моста изменятся маршруты автобусов №№1, 5, 11, 22, 25, 30, 118, 124. Для удобства пассажиров на трех маршрутах организуют временные автобусные остановки. Так, для автобуса №1 временная остановка будет располагаться на улице Кузнецкой у Летнего сада.

На маршруте №11, который будет проходить по улице Карла Маркса, сделают две остановки: одну – перед церковью Покрова на Торгу (улица Некрасова, 33), вторую – напротив общежития ПсковГУ (улица Карла Маркса, 1). Автобус №124 «Неелово – Ваулино» будет следовать через мост Александра Невского, временная остановка на этом маршруте будет находиться у дома №77Б по улице Юбилейной.

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Организовать временные автобусные остановки глава администрации города Пскова Борис Елкин поручил управлению городского хозяйства.

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Актуальная информация о перекрытии Троицкого моста и схемы движения общественного транспорта находятся в чат-ботах «Псков Официально», в разделе «Реконструкция Троицкого моста», по ссылке. Расписание автобусов также будет опубликовано на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Кроме того, отслеживать движение и нахождение автобусов на маршруте можно будет с помощью сервисов «Яндекс.Транспорт» или «Яндекс.Карты».

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Напомним, с 15 февраля действует одностороннее движение по всей улице Карла Маркса. Для оптимизации дорожного движения на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой изменили режим работы светофора: увеличили время работы секции «поворот налево» и время работы зеленого сигнала при движении прямо из центра в сторону вокзала. С 1 марта специалисты будут анализировать потоки движения машин с помощью специальных приборов, при необходимости потоки будут перераспределяться в ручном режиме.

Реконструкция Советского (Троицкого) моста стала возможна благодаря дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Она проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Срок окончания работ – 31 июля 2023 года, однако глава администрации Пскова Борис Елкин поставил задачу подрядчику завершить основные ремонтные работы до конца текущего года и открыть движение по сооружению.