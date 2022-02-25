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Закрытие Троицкого моста в Пскове - главное

С 1 марта в Пскове будет закрыто движение через Советский (Троицкий) мост. Что в это время будет происходить с переправой, какими путями пересекать реку пешеходам и автомобилистам, как будут ходить автобусы, насколько долго продлится перекрытие, что станет с чугунными решетками и зачем бурить дно реки Псковы - Псковская Лента Новостей собрала самую важную информацию о грядущем эпохальном событии.

Зачем закрывают мост?

Троицкий мост полностью разберут и построят на его месте новый. Опоры на берегу возведут новые, а те, что находятся в воде, усилят, для чего придется бурить дно реки Псковы. В официальных бумагах сказано, что все делается для «полного восстановления транспортно-эксплуатационного состояния моста и доведения его до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования». В переводе на русский язык это означает, что мост износился настолько, что ремонтировать уже нечего. Построен он был в 1954 году, а запроектирован по нормам 1947 года. Покрытие почти целиком состоит из заплаток ямочного ремонта. В местах выбоин карбонизирован бетон, то есть скрепляющая его металлическая арматура изъедена ржавчиной. Также специалисты обнаружили силовые трещины в балках, ослабляющие мост, образовались они из-за протечек воды с тротуаров. Из-за дефектов по долговечности и безопасности специалисты оценивают существующую конструкцию на 2 балла из 4 возможных.

Как долго будет перекрыто движение?

Официальная дата окончания реконструкции Троицкого моста по контракту, заключенному с подрядчиком ООО «Строительная компания "Балтийский берег"», - 31 июля 2023 года. Однако городские власти рассчитывают, что уже до конца нынешнего года будут завершены работы, которые позволят открыть движение на мосту. О серьезности намерений говорит тот факт, что новая схема автобусных маршрутов утверждена до 30 декабря.

У каких автобусов изменятся маршруты?

Новыми улицами поедут автобусы №№ 1, 5, 11, 22, 25, 30, 118, 124. Часть измененных маршрутов окажутся для псковичей привычными. Например, «единица» пойдет так же, как она движется 9 мая и в другие дни, когда перекрыт центр города. Будет и экзотика. Скажем, «одиннадцатый» после Инженерного моста будет поворачивать на Карла Маркса, пойдет через всю улицу (две новых остановки появятся рядом с улицей Некрасова и у общежития ПсковГУ), вывернет на площадь Ленина и уже оттуда проследует на вокзал обычным путем. Полная схема с удобными картами - в инфографике ПЛН. Там же - новые дорожные знаки на подъездах к Троицкому мосту.

Как поедут автомобили?

В центр города машины поедут по Инженерному мосту через Пскову, на Завеличье - по мосту Александра Невского через Великую.

Как перемещаться пешеходам?

Ближайшая пешеходная переправа находится у плотины в Финском парке. Чтобы с ее помощью пройти от Кремля на противоположный берег Псковы, нужно сделать круг в 1,1 км.

Говорили про новый пешеходный мост неподалеку от Троицкого. Почему же его закрывают до появления такой переправы?

В январе Псковская Лента Новостей подробно рассказывала о подготовке проекта пешеходного моста от Кремля к шпагатной фабрике. Тогда же на публичных слушаниях прозвучало заявление, что два проекта будут реализованы независимо друг от друга. Проект пешеходно-велосипедного моста еще проходит этап согласований, и нет определенности с источником финансирования.

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Сколько стоит реконструкция?

Реконструкция Троицкого моста обойдется в 460 532 743 рубля. Деньги выделены из резервного фонда федерального правительства, областного и городского бюджетов.

Что из себя будет представлять новый мост?

Стоять он будет на четырех железобетонных опорах, две разместятся на берегу, еще две в воде. Длина нового моста составит 65 метров. На нем расположатся четыре автомобильные полосы - по две в обе стороны (пока что их всего две). И тротуары по 2 метра шириной, причем световые опоры будут вынесены за пределы пешеходной зоны. Проезжая часть от пешеходной будет отделена железобетонными парапетами. Покрытие дорожного полотна - щебеночно-мастичный асфальтобетон. Расчетная скорость движения автотранспорта - 50 км/ч. Гарантия качества на разные конструктивные элементы составит от трех месяцев до десяти лет.

Что с перилами? Чугунные решетки вернут или заменят на типовые?

Узнаваемая черта Троицкого моста - чугунное кружево ограждений с двух его сторон. В последнее время оно сильно потерпело от автомобилистов, сносящих секции во время ДТП (и благодаря им не падающих в реку). И от отсутствия денег на достойную замену после инцидентов. В итоге сейчас несколько секций выглядят, как детский рисунок на бумаге против холстов из Третьяковки - очень плохо выглядят, режут глаз. Чугунные элементы после демонтажа приведут в порядок, изготовят точно такие же взамен утраченных и вернут на место. То есть после реконструкции Троицкий мост будет выглядеть почти так же, как и до нее.

С какими еще мостами нас ждут манипуляции в ближайшее время?

В прошлом году появилась конкретика в разговорах о необходимости переделать Ольгинский мост. Его предполагают разобрать до основания царских времен, скрытого под водой, и на нем возвести новую конструкцию. Этот мост - едва ли не главная городская переправа, поэтому до его закрытия городские власти планируют возвести временную конструкцию. В последний раз в качестве места ее расположения называли соединение створов улиц Профсоюзной и Розы Люксембург. Работы по Ольгинскому мосту начнутся не раньше, чем будет готов Троицкий.

Юлия Магера, фото Вадима Боченкова и Владимира Забияко