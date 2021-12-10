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Организацию дорожного движения пересмотрят на улице Герцена в Пскове

Организацию дорожного движения пересмотрят на улице Герцена в Пскове. Об этом сообщил глава городской администрации Борис Елкин в прямом эфире в Instagram.

«На улице Герцена будет пересмотрена организация дорожного движения в связи с тем, что в ближайшее время заключим ремонт по реконструкции Троицкого моста. В тот момент, когда будет перекрытие Троицкого моста, нам в принципе придется менять организацию дорожного движения в том микрорайоне», - рассказал Борис Елкин.

Напомним, ремонт Троицкого (Советского) моста в Пскове выполнит ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» из Санкт-Петербурга. Стоимость работает оценивается в 460,5 млн рублей.

Реконструкцию моста завершат до 31 июля 2023 года.