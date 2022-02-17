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На отремонтированном Троицком мосту появится подсветка

На отремонтированном Троицком мосту в Пскове появится архитектурная подсветка. Об этом в прямом эфире в Instagram рассказал глава администрации города Пскова Борис Елкин.

«Из нового - после ремонта на Троицком мосту появится архитектурная подсветка моста - праздничная и повседневная. Думаю, это будет очень красиво», - сказал Борис Елкин.

По словам сити-менеджера, сейчас конструкция железобетонная, а после ремонта она будет металлической. Он также добавил, что внешне мост останется такой же формы, визуализация не сильно поменяется.