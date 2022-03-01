Станислав Стармолотов: Троицкий мост нельзя было реконструировать по частям

Троицкий мост нельзя было реконструировать по частям, поскольку предусматривается не просто ремонт дорожного покрытия, а комплексная реконструкция сооружения. Об этом в авторской программе Любови Кузнецовой «Кузница» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.
Он также выразил признательность жителям Пскова, которые с пониманием относятся к ситуации.
Напомним, Троицкий (Советский) мост в Пскове закрыли для автотранспорта и пешеходов сегодня, 1 марта, в связи с его реконструкцией. Ожидается, что ограничение будет действовать до 24:00 30 декабря.