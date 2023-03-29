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АвтоМир / Дороги

Фонари устанавливают на Троицком мосту в Пскове. ФОТО

30.03.2023 15:04|ПсковКомментариев: 0

Фонари устанавливают на Троицком мосту в Пскове сегодня, 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Напомним, с марта прошлого года Троицкий (Советский) мост был закрыт на реконструкцию по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». За это время рабочие выполнили основные работы: установили береговые и промежуточные опоры моста, обустроили пролетное строение, устроили нижний и средний слой дорожного покрытия. Также произвели бетонирование площадок на лестничных сходах, завершена установка лестничных маршей. Для безопасности дорожного движения нанесли временную дорожную разметку, установили знаки ограничения скорости, а также смонтировали наружное освещение. Движение по Троицкому мосту открылось в конце декабря 2022 года. 

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В этом году работы будут продолжены в соответствии с графиком. В планах благоустройство подмостовой зоны, устройство верхнего слоя покрытия проезжей части, тротуаров на подходах и мостовом сооружении, покрытия на лестничных сходах, подпорной стенки в русле реки, а также устройство архитектурной подсветки и установка видеонаблюдения.

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Троицкий мост полностью закроют после майских праздников на 2-3 дня для завершения реконструкции сооружения. 

Теги: #псков #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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