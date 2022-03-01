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В Пскове перенастроят светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова

В Пскове перенастроят светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. Об этом сообщил глава администрации города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Как я и говорил, будем в ручном режиме перенастраивать движение города в связи с закрытием Троицкого моста. Дал поручение УГХ перенастроить светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова. В связи с увеличением потока автомобилей сделаем задержку на светофоре по улицы Некрасова со стороны улицы Карла Маркса», - отметил он.

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Напомним, сегодня, 1 марта, в Пскове закрыли на реконструкцию Троицкий (Советский) мост. Планируется, что движение по обновленное переправе откроют в конце года.