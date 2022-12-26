АвтоМир / Общественный транспорт

Автобусы поедут по Троицкому мосту в Пскове с 29 декабря

Расписание и схема движения автобусов восьми городских и пригородных маршрутов изменится в Пскове с 29 декабря в связи с открытием Советского (Троицкого) моста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

Изменения коснутся следующих маршрутов: № 1 «Снятная гора – Вокзал», №5 «Вокзал – Архив», №11 «Вокзал – Архив», №22 «Политехнический колледж-Архив», №25 «Родина – Архив», №30 «Рокоссовского – Юности», №118 «Рокоссовского - Писковичи – Муровицы», №124 «Ваулино – Неёлово».

Информация о расписании опубликована на сайте предприятия в разделе «Расписания».