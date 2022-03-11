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В Пскове готовятся к демонтажу конструкций Троицкого моста

В Пскове готовятся к демонтажу конструкций Троицкого (Советского) моста. Подрядная организация проводит соответствующие подготовительные работы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящее время на объекте монтируют леса под пролетом. Отметим, что некоторые пешеходы пробуют перейти по перекрытому мосту, но затем вынуждены возвращаться обратно. Переходы под мостом также перекрыты.

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Напомним, Троицкий мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Планируется, что обновленный мост откроют для движения автомобилей и пешеходов в конце декабря 2022 года.

В настоящее время водители вынуждены использовать для объезда мосты Кузнецкий и Александра Невского, а пешеходы – переправу в Финском парке.