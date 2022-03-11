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АвтоМир / Дороги

В Пскове готовятся к демонтажу конструкций Троицкого моста

14.03.2022 09:44|ПсковКомментариев: 0

В Пскове готовятся к демонтажу конструкций Троицкого (Советского) моста. Подрядная организация проводит соответствующие подготовительные работы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В настоящее время на объекте монтируют леса под пролетом. Отметим, что некоторые пешеходы пробуют перейти по перекрытому мосту, но затем вынуждены возвращаться обратно. Переходы под мостом также перекрыты. 

Напомним, Троицкий мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Планируется, что обновленный мост откроют для движения автомобилей и пешеходов в конце декабря 2022 года.

 

В настоящее время водители вынуждены использовать для объезда мосты Кузнецкий и Александра Невского, а пешеходы – переправу в Финском парке.

Теги: #ремонт дорог #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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