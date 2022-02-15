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Восемь автобусных маршрутов изменятся из-за закрытия Троицкого моста в Пскове

Схема движения восьми автобусных маршрутов в Пскове изменится из-за закрытия Троицкого моста 1 марта. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин.

Изменения коснутся автобусов №1, 5, 11, 22, 25, 30, 118, 124, связывающих Запсковье с центром.

«С этого момента подрядчик приступает к разборке аварийного сооружения и возведению нового. Поставил задачу так организовать работы, чтобы уже 30 декабря открыть движение по обновленному мосту», - отметил сити-менеджер.



Так, на время реконструкции для проезда на Запсковье автомобилистам рекомендуют использовать Кузнецкий мост и мост имени Александра Невского. Пешеходы могут воспользоваться пешеходным мостом через реку Пскову у церкви Богоявления с Запсковья (от улицы Герцена к улице Воровского).

«Нам вместе предстоит пройти непростой период: привычная схема движения транспорта в городе значительно поменяется. Прошу всех запастись терпением и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Наградой станет современный, удобный, а главное – надежный мост, который украсит центр Пскова. При этом его исторический вид будет максимально сохранен», - подчеркнул Борис Елкин.

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Он также напомнил, что реконструкция моста стала возможна благодаря усилиям губернатора Михаила Ведерникова, администрации Псковской области и дополнительному финансированию из резервного фонда правительства РФ. Объект включили в национальный проект «Безопасные качественные дороги».