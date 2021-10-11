АвтоМир / Дороги

Вопрос о выделении денег на реконструкцию Троицкого моста обсудят псковские депутаты

Вопрос о выделении денег на реконструкцию Троицкого моста обсудят депутаты Псковской городской Думы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Внеочередная 57-ая сессия Псковской городской Думы шестого созыва пройдет в форме дистанционного заседания 15 октября. Одним из вопросов повестки станет вопрос о внесении изменений в бюджет города Пскова на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

При содействии губернатора области Михаила Ведерникова в Пскове реконструируют Троицкий мост, который давно нуждается в ремонте.

В 2021 году за счет средств резервного фонда правительства РФ в бюджет города поступят средства в сумме 135 млн рублей на реконструкцию Троицкого моста через реку Пскову. А в 2022-2023 году на эти же цели направят 349,1 миллиона рублей, в том числе 344,6 миллиона рублей составят субсидии из областного бюджета, 4,5 миллиона рублей - из городского.

Вопрос вынесен на рассмотрение депутатов ПГД во внеочередном порядке для своевременного проведения администрацией города необходимых аукционных процедур.