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В Пскове назвали маршруты городских автобусов на время ремонта Троицкого моста

Совещание по важным вопросам организации общественного транспорта в Пскове состоялось в администрации города, на нем, в частности, обсудили движение автобусов на время реконструкции Троицкого моста. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе органа власти.

«Очень ответственный вопрос – движение автобусов на время реконструкции Троицкого моста. Планируется, что мост закроют в апреле ориентировочно на полгода. Автобусы №№11 и 1, которые сообщают центр с Запсковьем, будут перенаправлены по мосту имени Александра Невского и Кузнецкому мосту. Прорабатывается вариант пустить автобус №11 по улице Карла Маркса с выходом на площадь Ленина. На "подмогу" автобусу №1 придет измененный маршрут автобуса №30», - рассказали в администрации.

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Кроме того, как пояснили в администрации, сейчас по просьбам жителей Завокзалья прорабатывается новый маршрут, который позволит им добираться до центра города, минуя пешеходный мост через железнодорожные пути. Один из вариантов – пустить автобус малого класса от Привокзальной площади по Крестовскому шоссе, улицам Декабристов и Полевой до Паровозного проезда.

Администрация города уже выезжала на место с председателем Псковского областного Собрания Александром Котовым и депутатом по округу Алексеем Севастьяновым. Дополнительно решено испытать новый маршрут «на себе» и проделать этот путь на автомобиле «Газель Сити Некст».

На совещании также обсудили:

возможность заезда автобуса к инфекционной больнице на улицу Доставалова, 14;

организацию перевозки пассажиров на Крестовское кладбище в церковные праздники;

расширение автобусной остановки возле железнодорожного музея на улице Вокзальной (чтобы убрать отстойник автобусов с Привокзальной площади).