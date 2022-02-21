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В объезд: как псковичи будут перемещаться по городу во время ремонта Троицкого моста? ИНФОГРАФИКА

В ночь на 1 марта в Пскове надолго закроют на реконструкцию Советский (Троицкий) мост, связывающий Запсковье с центром города. Также будет закрыт для автомобильного движения и участок улицы Леона Поземского от улицы Герцена до улицы Милицейской. Все это повлечет серьезные перемены в транспортном сообщении, изменятся привычные автобусные, автомобильные и даже пешеходные маршруты.

Власти рассчитывают, что движение по мосту придется перекрывать только на 6-7 месяцев, однако срок окончания всех работ — середина 2023 года. О том, как это будет — в инфографике ПЛН.