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Одностороннее движение отменили на двух улицах Пскова

Одностороннее движение отменили на улице Герцена в городе Пскове. Об этом сообщается в группе «Псков за рулем» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа «Псков за рулем» в соцсети «ВКонтакте»

«Хоть одна хорошая новость», - говорится в сообщении.

Напомним, с 4 марта решили вернуть двухстороннее движение для автомобилей на участке улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Кузнецкой. На пересечении улиц Карла Маркса и Некрасова решили установить временный светофор и сделать пешеходный переход от церкви Покрова от торгу к дому № 31/27 по улице Некрасова. Это связано с результатами анализа дорожной обстановки после закрытия Троицкого моста на реконструкцию.

Напомним, Троицкий мост закрыли на реконструкцию 1 марта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контракта составляет более 460 млн рублей.