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Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале

Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове вводят с 15 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Решение принято администрацией города совместно с ОГИБДД УМВД России по Пскову в целях реорганизации движения автомобильного транспорта на время реконструкции Советского (Троицкого) моста.

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На время производства работ планируется пустить по улице Карла Маркса автобус №11. Детали маршрута, а также вопрос организации дополнительной автобусной остановки прорабатываются.

В администрации напомнили, что по контракту реконструкция Советского (Троицкого) моста должна завершиться до июля 2023 года. Однако движение по мостовому сооружению откроют уже к концу 2022 года.