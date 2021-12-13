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Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев

Заключен контракт на реконструкцию Советского (Троицкого) моста в Пскове. Работы проведут в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.

Основная цель реконструкции – полное восстановление транспортно-эксплуатационного состояния моста и приведение его в нормативное состояние. В ходе работ будут устранены дефекты и восстановлены элементы сооружения.

Подрядная организация полностью демонтирует существующий мост. Затем будут сооружены 4 железобетонные опоры (две береговых и две промежуточных), пролетное строение, мостовое полотно. На проезжей части уложат новое дорожное покрытие.

Длина искусственного сооружения составит 64 метра, проезжая часть будет иметь 4 полосы движения и ограждена железобетонным парапетом. Для пешеходов будут сделаны тротуары с каждой стороны моста шириной по 2 метра. Перильное ограждение будет выполнено из чугунных решеток.

Кроме того, будут сделаны лестницы, лифт для маломобильных граждан, подсветка сооружения и другие виды работ. В завершение нанесут разметку термопластиком, установят дорожные знаки.

Срок окончания работ – 31 июля 2023 года. Основные работы планируется произвести в 2022 году.

«Мост придется закрыть на ремонт на 6-7 месяцев. Сейчас городские власти прорабатывают схему организации дорожного движения, чтобы минимизировать неудобства для горожан», - отметил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Заказчик работ - управление городского хозяйства, подрядная организация – ООО «Строительная компания "Балтийский берег"».

Реконструкция моста стала возможна благодаря выделению дополнительных средств из резервного фонда правительства РФ в 2021 году.