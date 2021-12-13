АвтоМир / Дороги

Движение по Троицкому мосту в Пскове планируют закрыть в апреле

Движение по Троицкому мосту в Пскове планируют закрыть в апреле. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава городской администрации Борис Елкин.

«Закрывать будем, скорее всего, в апреле месяце, чтобы к ноябрю уже открыть движение обратно. Срок окончания работ стоит в 2023 году, но на 2023 год там минимальное финансирование, основные работы планируется сделать в 2022 году. Будем надеяться, что в следующем году все работы мы уже закончим», - сказал Борис Елкин.

Он также добавил, что вопрос об организации дорожного движения на период проведения работ в администрации пока решают. «Как будет организовано дорожное движение, пока до конца не ясно. Тут надо понимать, как пойдут работы на улице Леона Поземского», - пояснил глава администрации.

Ранее сообщалось, что Троицкий мост в Пскове будет закрыт на 6-7 месяцев для проведения реконструкции.