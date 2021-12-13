Движение по Троицкому мосту в Пскове планируют закрыть в апреле. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил глава городской администрации Борис Елкин.
Он также добавил, что вопрос об организации дорожного движения на период проведения работ в администрации пока решают. «Как будет организовано дорожное движение, пока до конца не ясно. Тут надо понимать, как пойдут работы на улице Леона Поземского», - пояснил глава администрации.
Ранее сообщалось, что Троицкий мост в Пскове будет закрыт на 6-7 месяцев для проведения реконструкции.