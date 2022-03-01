АвтоМир / Дороги

Демонтаж конструкций Троицкого моста в Пскове начнут через неделю

Демонтаж конструкций Троицкого моста в Пскове начнут через неделю. Об этом сообщил глава администрации города Пскова Борис Елкин на брифинге 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Закрытие Троицкого моста - самый насущный и обсуждаемый вопрос в части дорожного движения и сроков проведения реконструкции. К работам приступили, уже начали фрезеровать асфальтобетонное покрытие», - сказал сити-менеджер.

Далее, по его словам, подрядчик приступит к разборке дорожного полотна, а через неделю начнется демонтаж конструкций.

Смотрите также Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, сегодня, 1 марта, Троицкий мост закрыли на реконструкцию. Планируется, что движение на обновленной переправе откроют в конце года.