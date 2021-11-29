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Компания «Балтийский берег» выполнит ремонт Советского моста в Пскове

ООО «Строительная компания "Балтийский берег"» из Санкт-Петербурга выполнит ремонт Советского моста в Пскове. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, цена контракта составит 460 млн 532 тыс. 743 рубля.

Заявка была единственной, она признана соответствующей требованиям федерального закона и конкурсной документации.

По данной закупке подана жалоба в Псковское УФАС, в настоящее время она рассматривается.

Реконструкцию Троицкого (Советского) моста в Пскове завершат до 31 июля 2023 года. Основная задача проведения работ - устранение дефектов и восстановление элементов сооружения. Главные технические параметры моста после реконструкции будут следующими: длина искусственного сооружения – 65 метров, расчетная скорость – 50 км/ч, число полос движения – 4, тротуары шириной два метра, ограждение проезжей части – железобетонное парапетное, перильное ограждение – чугунными решетками, тип дорожной одежды и вид покрытия – капитальный, щебеночно-мастичный асфальтобетон.

Реконструкция пройдет за счет финансового обеспечения дорожной деятельности из резервного фонда правительства РФ в 2021 году, за счет средств областного бюджета и городского бюджета на 2022-2023 года в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».