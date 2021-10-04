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Псковичей предупредили о транспортном коллапсе в связи с ремонтом Троицкого моста

Временно исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин предупредил водителей о транспортном коллапсе в связи с предстоящим ремонтом Троицкого моста. Об этом он заявил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове в программе «Эхономика».

«Сегодня пришла информация о подтверждении лимитов на Троицкий мост. С Москвой защитили стоимость объекта. Соответственно, в ближайшее время будем выставлять на торги. Мы понимаем, что если не в этом году (получится начать ремонт - ред.), то в начале следующего», - сказал Борис Елкин.

Для проведения работ мост придется закрыть. Руководитель городской администрации также добавил, что власти будут стараться максимально состыковать ремонт моста и улицы Леона Поземского.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» обновят улицу Труда. Первый узкий и основной участок постараются начать ремонтировать в этот же период. По его словам, автобусное сообщение в связи с ремонтом организуют по-другому.

Временно исполняющий обязанности главы администрации города добавил, что вопрос по регулированию движения в этот период будет обсуждаться с ГИБДД. Гость студии не исключил, что на каких-то улицах может быть организовано одностороннее движение.