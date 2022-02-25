←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Что русскому хорошо то китайцу...
в МРЭО Живая очередь
Как не запустить автомобиль
Какой автомобиль надежнее?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Кто на чем экономит при обслуживании?
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Узнаешь себя?
Кольцо с дровяником
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
ещё АвтоМир / Дороги 25.02.2022 10:360 Изменилось время перекрытия дороги на пересечении улиц Калинина и Георгиевской в Пскове 28.02.2022 22:064 Жители Запсковья завтра утром смогут добраться до работы привычным маршрутом 28.02.2022 10:210 ДТП мешает движению на улице Коммунальной в Пскове 28.02.2022 10:004 Троицкий мост закроют в Пскове 1 марта в 10:00 27.02.2022 12:180 Перекресток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове перекрыт из-за съемок фильма 25.02.2022 14:530 Дорожные рабочие восстановили асфальт на мосту Александра Невского в Пскове
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Жители Запсковья завтра утром смогут добраться до работы привычным маршрутом

28.02.2022 22:06|ПсковКомментариев: 4

Автобус №11 будет двигаться по Троицкому мосту до его закрытия по существующему маршруту. Об этом глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своем телеграм-канале.

По измененной схеме этот автобус пойдет после 10:00, когда будет закрыт мост. Это связано с тем, что новая схема движения автобуса №11 проходит по улице Карла Маркса с выездом налево на площадь Ленина. До закрытия моста этот выезд будет невозможен.

«Таким образом, до места работы и учебы пассажиры автобуса №11 смогут добраться завтра утром привычным способом. Приносим извинения за возможные неудобства», - добавил Борис Елкин.

Теги: #администрация Пскова #автобусы #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 4Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Оцените удобство проезда во дворы на улице Яна Фабрициуса после начала реконструкции
В опросе приняло участие 576 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
28.02.2022, 22:064 Жители Запсковья завтра утром смогут добраться до работы привычным маршрутом 28.02.2022, 18:250 Первоклассницу сбили на дороге в Псковском районе 28.02.2022, 18:221 Псковичей предупредили о проблемах с безналичной оплатой проезда в автобусах 28.02.2022, 16:370 Подросток получил травму головы после наезда мотоцикла в Порхове
28.02.2022, 11:230 Оплатить госпошлину на услуги в ГИБДД псковичи могут со скидкой 30% 28.02.2022, 10:370 Почти 50 водителей попались псковским полицейским нетрезвыми за неделю 28.02.2022, 10:210 ДТП мешает движению на улице Коммунальной в Пскове 28.02.2022, 10:004 Троицкий мост закроют в Пскове 1 марта в 10:00
27.02.2022, 16:040 ГИБДД представила график приема псковичей в центре автофиксации нарушений 27.02.2022, 14:500 В Пскове уходивший от столкновения с «Фольксвагеном» водитель «Газели» наехал на ограждение 27.02.2022, 12:530 В Пскове из-за ДТП с грузовиком заблокирован проезд на улице Западной 27.02.2022, 12:280 В Пскове водитель «Фольксвагена» пересек двойную сплошную и устроил ДТП
27.02.2022, 12:180 Перекресток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове перекрыт из-за съемок фильма 27.02.2022, 07:270 Стали известны подробности ДТП с двумя погибшими в Пустошкинском районе. ФОТО. ВИДЕО 26.02.2022, 21:580 Два человека погибли в ДТП на дороге в Пустошкинском районе 26.02.2022, 12:590 Два автомобиля столкнулись на пересечении улиц Труда и Белинского в Пскове
26.02.2022, 12:3110 Площадь двух вокзалов 25.02.2022, 20:391 Специалистов и брата бизнесмена допросили в суде в Пскове по резонансному ДТП 25.02.2022, 16:380 Схема движения автобусов на пригородных маршрутах изменится в Пскове 25.02.2022, 14:530 Дорожные рабочие восстановили асфальт на мосту Александра Невского в Пскове
25.02.2022, 14:381 Проехавшая на красный свет «Лада» врезалась в «Вольво» в центре Пскова 25.02.2022, 14:180 В Псковской области продолжится ремонт дорог к социальным и туристическим объектам 25.02.2022, 13:390 Более 5 км дороги в Печорском районе отремонтируют за 253 млн рублей 25.02.2022, 10:360 Изменилось время перекрытия дороги на пересечении улиц Калинина и Георгиевской в Пскове
25.02.2022, 10:301 Закрытие Троицкого моста в Пскове - главное 25.02.2022, 09:210 В ГИБДД напомнили о вступающих в силу с 1 марта правилах прохождения техосмотра 24.02.2022, 16:221 Перекресток улиц Калинина и Георгиевской в Пскове перекроют из-за съемок фильма 24.02.2022, 11:090 Порядок подачи заявлений о предоставлении лицензии на перевозку пассажиров изменится с 1 марта
23.02.2022, 23:040 Пьяный водитель съехал в кювет в великолукской деревне Суханово 23.02.2022, 21:130 Пьяного водителя ВАЗа остановили полицейские в Великих Луках 23.02.2022, 11:530 «Лада» и «Хендай» столкнулись у вокзала в Пскове 23.02.2022, 10:530 Фура протаранила «Фольксваген» на пешеходном переходе в Пскове
23.02.2022, 10:080 Мужчина пострадал в ДТП в Локнянском районе 22.02.2022, 16:0610 Устроившего смертельное ДТП водителя осудили в Псковском районе 22.02.2022, 12:060 Маршрут автобуса «Псков – Середка» изменится на время реконструкции Троицкого моста 22.02.2022, 11:416 Временные автобусные остановки появятся в период ремонта Троицкого моста в Пскове
22.02.2022, 11:220 Два человека пострадали в ДТП в Порховском районе 22.02.2022, 10:201 На перекрестке улиц Вокзальной и Советской в Пскове изменилось направление главной дороги 21.02.2022, 16:374 В объезд: как псковичи будут перемещаться по городу во время ремонта Троицкого моста? ИНФОГРАФИКА 21.02.2022, 15:180 Грандиозная ночь продаж автомобилей пройдет в Пскове 23 февраля
21.02.2022, 14:451 Псковские сотрудники ГИБДД пресекли более 2000 нарушений за неделю 21.02.2022, 12:210 Ограничения для передвижения грузовиков введут в Псковской области с 14 марта 21.02.2022, 10:102 ДТП с автобусом мешает движению на Ольгинском мосту в Пскове. ФОТО 21.02.2022, 07:370 О новой камере на улице Ижорского Батальона предупредили псковских водителей
20.02.2022, 21:104 Светофор заработал на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове 20.02.2022, 19:462 Псковская ГИБДД объявила праздничный челлендж накануне 23 февраля 20.02.2022, 18:580 Водителя ВАЗа госпитализировали после ДТП на дороге Великие Луки - Подберезье 20.02.2022, 17:424 До закрытия на реконструкцию Троицкого моста в Пскове осталось 8 дней
20.02.2022, 16:580 Стоявшая на «островке безопасности» псковичка попала под колеса ВАЗа 20.02.2022, 16:432 Автомобиль заехал на «островок безопасности» на перекрестке Рижский - Юбилейная в Пскове. ФОТО 20.02.2022, 11:404 Новую камеру фотовидеофиксации нарушений ПДД установили в Пскове 20.02.2022, 10:021 С 1 марта в России для автомобилистов введут новый штраф
19.02.2022, 18:231 В результате ДТП в Псковском районе скончался один из водителей 19.02.2022, 17:550 Лобовое столкновение автомобилей произошло в Псковском районе 19.02.2022, 13:090 Розыгрыш фирменных призов от РРТ «Джили» проводят в Пскове  19.02.2022, 12:380 Четыре автомобиля столкнулись в Псковском районе, среди пострадавших есть дети
19.02.2022, 10:587 Борис Елкин предложил псковичам выбрать новый светофор для центра города 19.02.2022, 10:050 Псковичам предлагают присоединиться к видеопрезентации обновленного Škoda Kodiaq FL 19.02.2022, 10:001 Участок Рижского проспекта в Пскове временно закрыли для движения транспорта 19.02.2022, 01:230 Пьяный водитель врезался в фуру на трассе в Псковской области
18.02.2022, 16:335 Механика-диагноста и еще одного статиста допросили в суде в Пскове по резонансному ДТП 18.02.2022, 15:331 В Пскове изменится схема движения городских и пригородных автобусов 19 февраля 18.02.2022, 15:212 Около 8 миллионов выделят на ямочный ремонт дорог в Пскове 18.02.2022, 15:020 На отремонтированном Троицком мосту появится подсветка
18.02.2022, 14:0540 Борис Елкин назвал строительство временного моста через Пскову дорогим удовольствием 18.02.2022, 11:038 Водитель пострадал в аварии с боевой машиной в Псковском районе 18.02.2022, 10:220 Нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля в Пскове 18.02.2022, 09:420 Участок улицы Александра Невского в Пскове перекроют до середины марта
17.02.2022, 18:2913 Допросами эксперта и статиста продолжился суд по резонансному ДТП в Пскове 17.02.2022, 17:540 Госдума приняла законопроект о штрафах за выброс мусора из машин в первом чтении 17.02.2022, 17:127 Псковские заводы начнут производить асфальтобетон по новому ГОСТу 17.02.2022, 13:560 За повторное вождение в нетрезвом виде пскович отработает 200 часов
17.02.2022, 12:410 Ветер снес автомобиль в кювет в Островском районе 17.02.2022, 10:200 Пьяного водителя ВАЗа задержали полицейские в Великих Луках 17.02.2022, 09:313 Машина скорой помощи застряла на час в «ледяной ловушке» в псковском дворе 17.02.2022, 09:171 Участок Рижского проспекта в Пскове перекроют из-за демонтажа рекламных конструкций
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.