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Жители Запсковья завтра утром смогут добраться до работы привычным маршрутом

Автобус №11 будет двигаться по Троицкому мосту до его закрытия по существующему маршруту. Об этом глава администрации Пскова Борис Елкин сообщил в своем телеграм-канале.

По измененной схеме этот автобус пойдет после 10:00, когда будет закрыт мост. Это связано с тем, что новая схема движения автобуса №11 проходит по улице Карла Маркса с выездом налево на площадь Ленина. До закрытия моста этот выезд будет невозможен.

«Таким образом, до места работы и учебы пассажиры автобуса №11 смогут добраться завтра утром привычным способом. Приносим извинения за возможные неудобства», - добавил Борис Елкин.