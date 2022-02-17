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Борис Елкин назвал строительство временного моста через Пскову дорогим удовольствием

Глава администрации города Пскова Борис Елкин объяснил отказ от строительства временного моста через Пскову во время ремонта Троицкого. Об этом он рассказал во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

«Отказ от строительства связан с ограничениями строительства вблизи Кремля. Кроме того, сама конструкция временного моста очень сложная. К тому же, это дорогое удовольствие», - объяснил сити-менеджер.

Он также добавил, что земляные работы в рамках ремонта Троицкого моста, скорее всего, приведут к археологическим раскопкам.

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«Поэтому установка временного моста увеличила бы сроки реконструкции. Будем контролировать подрядчиков, чтобы работы выполнили быстро, и ограничения скорее сняли», - отметил Борис Елкин.