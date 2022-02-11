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К введению одностороннего движения на улице Карла Маркса готовятся в Пскове

В Пскове готовятся к введению одностороннего движения на улице Карла Маркса. Уже поставлены соответствующие дорожные знаки, сообщили Псковской Ленте Новостей жители областного центра.

В настоящее время знаки задрапированы. Напомним, одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут с завтрашнего дня — 15 февраля.

Планируется, что одностороннее движение будет организовано от улицы Свердлова в сторону рынка. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.

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Такое решение приняла администрация города совместно с ОГИБДД УМВД России по Пскову в целях реорганизации движения автомобильного транспорта на время реконструкции Советского (Троицкого) моста.

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На время производства работ планируется пустить по улице Карла Маркса автобус №11. Детали маршрута, а также вопрос организации дополнительной автобусной остановки прорабатываются.