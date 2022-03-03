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Изменилась схема движения транспорта на участке улицы Карла Маркса в Пскове

Изменилась схема движения транспорта на участке улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Кузнецкой в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С 4 марта вернули двухстороннее движение для автомобилей на участке улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Кузнецкой.

На пересечении улиц Карла Маркса и Некрасова решили установить временный светофор и сделать пешеходный переход от церкви Покрова от торгу к дому № 31/27 по улице Некрасова.

Помимо этого, отменили одностороннее движение на улице Герцена.

Такое решение связано с результатами анализа дорожной обстановки после закрытия Троицкого моста на реконструкцию.

Сооружение закрыли на ремонт 1 марта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контракта составляет более 460 млн рублей.