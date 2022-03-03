Изменилась схема движения транспорта на участке улицы Карла Маркса в Пскове

Изменилась схема движения транспорта на участке улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Кузнецкой в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
С 4 марта вернули двухстороннее движение для автомобилей на участке улицы Карла Маркса от улицы Свердлова до улицы Кузнецкой.
На пересечении улиц Карла Маркса и Некрасова решили установить временный светофор и сделать пешеходный переход от церкви Покрова от торгу к дому № 31/27 по улице Некрасова.
Помимо этого, отменили одностороннее движение на улице Герцена.
Такое решение связано с результатами анализа дорожной обстановки после закрытия Троицкого моста на реконструкцию.
Сооружение закрыли на ремонт 1 марта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Общая сумма контракта составляет более 460 млн рублей.