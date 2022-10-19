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АвтоМир / Дороги

Бортовые камни привезли к Троицкому мосту в Пскове. ФОТО

19.10.2022 15:43|ПсковКомментариев: 0

Бортовые камни привезли к Троицкому мосту в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Ранее сообщалось, что на Троицком мосту установили несущие конструкции. 

 
 
Глава администрации Пскова Борис Елкин сообщал, что движение по мосту для всех видов транспорта и пешеходов планируют открыть до конца года.
 
Теги: #псков #Троицкий мост
Источник: Псковская Лента Новостей
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