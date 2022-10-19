АвтоМир / Дороги

Бортовые камни привезли к Троицкому мосту в Пскове. ФОТО

Троицкий мост в Пскове откроют для движения транспорта и пешеходов до конца текущего года

Глава администрации Пскова Борис Елкин сообщал, что движение по мосту для всех видов транспорта и пешеходов планируют открыть до конца года.

Ранее сообщалось, что на Троицком мосту установили несущие конструкции.

Бортовые камни привезли к Троицкому мосту в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В опросе приняло участие 3545 человек

В опросе приняло участие 3545 человек

Неактуально для меня. Сначала нужно решить с трещиной в лобовом

У меня и так все затонировано

Да, хочу затонировать все стекла до одного

Мне хватает того, что разрешено

Нет, не вижу смысла

Нет, это небезопасно

Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?

Бортовые камни привезли к Троицкому мосту в Пскове. ФОТО

Несущие конструкции установили на Троицком мосту Пскова. ФОТО

Второй этап монтажа главных балок пролетного строения начали на Троицком мосту Пскова

Троицкий мост в Пскове откроют для движения транспорта и пешеходов до конца текущего года

Движение по Троицкому мосту в Пскове могут открыть досрочно

Борис Елкин рассказал, когда приступят к укладке асфальта на Троицком мосту

«Кидают булыжники в уток и орут матом»: псковичи обсуждают досуг строителей Троицкого моста

Борис Елкин назвал ювелирной работу по монтажу пролета Троицкого моста

Монтаж пролетного строения Троицкого моста начался в Пскове. ФОТО

Пролетное строение Троицкого моста в Пскове начнут монтировать на этой неделе

Троицкий мост в Пскове реконструировали на 45%

Ремонт Троицкого моста в Пскове планируют завершить почти на год раньше срока

Алексей Севастьянов: Набережная у Кремля станет оживленным местом после реконструкции моста

Пролеты Троицкого моста в Пскове смонтируют уже в августе

Троицкий мост в Пскове могли закрыть в 2023 году как аварийный

Владимир Кузь похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове

Новый асфальт на Троицком мосту в Пскове планируют уложить в октябре

Кости обнаружили в центре Пскова при реконструкции Троицкого моста. ФОТО

Псковичи могут забрать висевшие на оградах Троицкого моста свадебные замки

В Пскове начался демонтаж конструкций пролета Троицкого моста. ФОТО

Борис Елкин рассказал о ходе подготовки к демонтажу Троицкого моста

Фотофакт: Гусеничный кран установили у Троицкого моста в Пскове

Автолюбители предлагают отключить ряд светофоров на улице Поземского в Пскове

В Пскове готовятся к демонтажу конструкций Троицкого моста

Троицкий мост в Пскове полностью закрыли для пешеходов. ФОТО

Владимир Кузь прокомментировал предложение не разбирать Троицкий мост в Пскове

Изменилась схема движения транспорта на участке улицы Карла Маркса в Пскове

Одностороннее движение отменили на двух улицах Пскова

Мост закрыт, но это не трагедия: псковичи опробовали новые маршруты

Опрос ПЛН-ТВ: Как псковичи будут передвигаться по городу при реконструкции Троицкого моста?

Пешеходам запретят ходить по закрытому Троицкому мосту в Пскове в ближайшие сутки

Фотофакт: Асфальт на Троицком мосту полностью срезали

В фокусе: Реконструкция Советского моста в Пскове

Двухстороннее движение вернут на улице Карла Маркса в Пскове 4 марта

Псковичка просит отменить закрытие Троицкого моста из-за изменения экономической ситуации

Закрытый мост увеличил нагрузку на улицы в центре Пскова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Археологи оценили необходимость сдвигать сроки сдачи Троицкого моста из-за найденной церкви

Фотофакт: На Троицком мосту начали срезать асфальт

Борис Елкин объяснил отсутствие велодорожек в проекте реконструкции Троицкого моста

Археологические работы не повлияют на сроки реконструкции Троицкого моста - Елкин

Демонтаж конструкций Троицкого моста в Пскове начнут через неделю

На месте реконструкции Троицкого моста могут начаться научные исследования — Вадим Нэдик

Владимир Кузь: Ремонт Троицкого моста идет по принципу «дают деньги — надо брать»

Во время ремонта Троицкого моста псковичам советуют отслеживать пробки по веб-камерам

Нет оснований ждать задержки сдачи Троицкого моста — Станислав Стармолотов

Николай Мельков: Многие пересядут на самокаты и велосипеды во время ремонта Троицкого моста

В Пскове перенастроят светофор на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова

Станислав Стармолотов: Троицкий мост нельзя было реконструировать по частям

«Кузница»: Реконструкция Троицкого моста. Вызовы и решения. ВИДЕО

В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку

Жители Запсковья завтра утром смогут добраться до работы привычным маршрутом

Ремонт Советского моста как репетиция транспортного коллапса

Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Пскове закроют Троицкий мост в 10:00

Троицкий мост закроют в Пскове 1 марта в 10:00

Схема движения автобусов на пригородных маршрутах изменится в Пскове

Закрытие Троицкого моста в Пскове - главное

Маршрут автобуса «Псков – Середка» изменится на время реконструкции Троицкого моста

Временные автобусные остановки появятся в период ремонта Троицкого моста в Пскове

В объезд: как псковичи будут перемещаться по городу во время ремонта Троицкого моста? ИНФОГРАФИКА

Археологи обеспокоены сохранностью своего здания во время ремонта Троицкого моста

До закрытия на реконструкцию Троицкого моста в Пскове осталось 8 дней

На отремонтированном Троицком мосту появится подсветка

Борис Елкин назвал строительство временного моста через Пскову дорогим удовольствием

Стали известны новые автобусные маршруты в обход Троицкого моста

Режим работы одного из светофоров изменят на Октябрьском проспекте в Пскове

Восемь автобусных маршрутов изменятся из-за закрытия Троицкого моста в Пскове

Троицкий мост в Пскове планируют закрыть с 1 марта

Одностороннее движение ввели на улице Карла Маркса в Пскове

Правила парковки изменятся на улице Карла Маркса в Пскове

К введению одностороннего движения на улице Карла Маркса готовятся в Пскове

Директор компании-проектировщика рассказала, каким будет обновленный Троицкий мост в Пскове

Одностороннее движение по всей улице Карла Маркса в Пскове введут в феврале

Пешеходная зона Троицкого моста после реконструкции не будет меньше нормы

Строительство новой переправы через Пскову не соотнесут с ремонтом Троицкого моста

Ширина тротуаров Советского моста уменьшится после реконструкции

В Пскове назвали маршруты городских автобусов на время ремонта Троицкого моста

Мост(ы)

Движение по Троицкому мосту в Пскове планируют закрыть в апреле

Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев

Организацию дорожного движения пересмотрят на улице Герцена в Пскове

Компания «Балтийский берег» выполнит ремонт Советского моста в Пскове

Троицкий мост: традиции или инновации?

В Пскове намерены «творчески» подходить к ограничению движения при реконструкции Троицкого моста

На реконструкцию Троицкого моста в Пскове направят 460 млн рублей

Псков получил средства на реконструкцию Троицкого моста

Вопрос о выделении денег на реконструкцию Троицкого моста обсудят псковские депутаты

Псковичей предупредили о транспортном коллапсе в связи с ремонтом Троицкого моста

Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить»

Реконструкцию Троицкого моста в Пскове планируют начать в 2021 году

Правительство выделит деньги на ремонт Троицкого моста в Пскове