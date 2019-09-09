Политика

Антон Минаков: К следующим выборам ЛДПР подойдет с более мощным багажом и учтет ошибки прошлого

К следующим выборам псковские либерал-демократы подойдут с более мощным багажом и учтут ошибки прошлого. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков, комментируя итоги Единого дня голосования 8 сентября.

«Результатами мы недовольны, проводим работу над ошибками. Только в Хабаровском крае мы взяли абсолютное большинство: и губернатор там наш, и большинство в гордуме, и за кресло мэра будем бороться», - отметил гость студии. В то же время он признал, что в Псковской области ЛДПР совершила ряд ошибок и подошла к выборам неполной командой, поскольку ряду сотрудников поступили предложения о вакансиях с хорошей зарплатой. Один из них ушел в РЖД, другой - в проправительственный банк. По той же причине региональное отделение партии лишилось юриста. «В итоге наш кандидат Артем Васильев вместо подготовки к выборам был вынужден заниматься документами, что отвлекало его от предвыборной гонки», - констатировал Антон Минаков.

Также он поблагодарил избирателей, отдавших свои голоса за кандидатов от партии, и пообещал, что к следующим выборам ЛДПР подойдет с более мощным багажом и с учтенными ошибками. Наряду с этим Антон Минаков высказал мнение, что «Единая Россия», для которой исход выборов оказался не так хорош, вряд ли вынесет для себя какие-то уроки. «Потому что партия власти привыкла пользоваться исключительно административными ресурсами. Но это большая ошибка с учетом того, что протестные настроения в стране сильно растут», - заметил Антон Минаков.

В заключение он еще раз подчеркнул, что ЛДПР как оппозиционная партия «критиковала, критикует и будет критиковать действующую власть» и антинародные законы, которые принимаются на законодательном уровне страны.