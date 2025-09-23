Псковcкая обл.
Общество

Почти 1000 прививок от гриппа сделали псковичам вблизи избирательных участков

23.09.2025 15:40|Псков

952 прививки от гриппа сделали в передвижных медицинских пунктах в Псковской области за три дня голосования на муниципальных выборах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области. 

Передвижные медицинские пункты с 12 по 14 сентября работали у избирательных участков в Псковской области. В рамках проекта «Здоровье наших избирателей» жители получили возможность бесплатно пройти диспансеризацию и вакцинироваться от гриппа. 

Организаторы проекта — избирательная комиссия региона совместно с министерством здравоохранения. Специалисты провели 224 профилактических осмотра и поставили 952 прививки от гриппа. 

Источник: Псковская Лента Новостей
опрос
Будете ли вы делать сезонную прививку от гриппа?
В опросе приняло участие 82 человека
