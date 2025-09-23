Общество

Почти 1000 прививок от гриппа сделали псковичам вблизи избирательных участков

952 прививки от гриппа сделали в передвижных медицинских пунктах в Псковской области за три дня голосования на муниципальных выборах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области.

Передвижные медицинские пункты с 12 по 14 сентября работали у избирательных участков в Псковской области. В рамках проекта «Здоровье наших избирателей» жители получили возможность бесплатно пройти диспансеризацию и вакцинироваться от гриппа.

Организаторы проекта — избирательная комиссия региона совместно с министерством здравоохранения. Специалисты провели 224 профилактических осмотра и поставили 952 прививки от гриппа.