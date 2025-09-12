Политика

Более 26 тысяч человек проголосовали на выборах в Псковской области

Явка на выборы в Псковской области на 12:00 13 сентября составила 17,19%, всего проголосовало - 26 677 человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Избиркоме.

Проголосовало очно 19 875 человек – 13,62%. Численность избирателей, включенных в списке – 145 841 человек, без учёта ДЭГ

С помощью ДЭГ проголосовали 6 802 человек – 73,15%

Голосование на муниципальных выборах продолжается в Псковской области в субботу, 13 сентября. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.