Политика

Омбудсмен проконтролирует ход голосования не менее чем в пяти районах Псковской области

Традиционная встреча перед первым днём голосования состоялась у председателя Избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова и регионального уполномоченного по правам человека Дмитрия Шахова. Они обсудили готовность избирательных комиссий к трёхдневному голосованию, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

Председатель облизбиркома Игорь Сопов рассказал Дмитрию Шахову, сколько наблюдателей и представителей СМИ будет на избирательных участках, как будет организовано информирование избирателей в дни голосования о явке на выборах. Обсудили тематику поступающих на «горячую телефонную линию» обращений избирателей.

В свою очередь уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поблагодарил избирательные комиссии за организованную подготовку к выборам. Псковский омбудсмен сообщил, что в целях осуществления мониторинга соблюдения избирательных прав граждан лично в дни ЕДГ-2025 посетит не менее пяти районов, чтобы на месте посмотреть, как организовано и как проходит голосование.

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов выразил благодарность омбудсмену за внимательное отношение к работе системы избирательных комиссий Псковской области и обеспечения дополнительных гарантий прав граждан в период выборов в органы публичной власти.

Напомним, голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области 12 сентября и продлится три дня, до воскресенья. В 8.00 свои двери открыли 253 избирательных участка. Сегодня отдать свой голос можно будет до 20.00.