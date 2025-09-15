Политика

Наталья Федорова: В Собрании депутатов Псковского округа будет демократичный состав

Для Псковского района, одного из самых больших по численности жителей, по территории, выборы были очень демократичными, сказала глава района Наталья Федорова на брифинге регионального отделения «Единой России» по итогам выборной кампании 15 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Наш район находится в стадии преобразования путем слияния сельских поселений в один муниципальный округ. И выборы первого созыва Собрания депутатов уже Псковского муниципального округа имеют огромное значение, потому что именно этой команде придется принимать важнейшие решения, начиная с назначения главы муниципального округа и заканчивая всей нормативной базой, тем самым определять жизнь муниципалитета, его развитие в течение пяти лет. И я думаю, что даже на более долгосрочную перспективу. Поэтому, конечно, мы тоже много очень работали над проведением выборов. У нас работали 37 участковых избирательных комиссий. Выборы прошли достойно, спокойно, отработали три дня без жалоб, без нарушений. Все избиратели имели право прийти на участок и отдать свой голос», - сказала Наталья Федорова.

Глава района поблагодарила всех за работу над проведением выборов.

«Хотелось бы отметить, что действительно слаженная работа показала достойный результат. По десяти одномандатным округам все кандидаты прошли от "Единой России", поэтому результат очень хороший, команда надежная. Хотелось бы отметить, что для Псковского района, одного из самых больших по численности жителей, по территории, выборы были очень демократичными. В выборах участвовали восемь партий, которые представили свои списки. В Собрании депутатов самое большое количество будет представителей от "Единой России", но и будут представители от трех других партий. Поэтому состав определяется достаточно демократичным для принятия решений. Я считаю, что это будет помогать слаженной работе», - подытожила Наталья Федорова.