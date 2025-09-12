Политика

Довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3. ФОТОРЕПОРТАЖ

Довыборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному округу №3 проходят в областном центре 12-14 сентября.

Мандат освободился после ухода из состава депутатского корпуса единоросса Ивана Мешкова. Он победил на досрочных выборах главы Гдовского района в 2024 году, набрав 61,52% голосов. На довыборы депутата Псковской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №3 выдвинуты семь кандидатов: Антон Мороз — «Единая Россия»; Алексей Пискун — КПРФ; Владимир Ефимов — ЛДПР; Виктор Яшин — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»; Денис Жгулев — «Новые люди»; Андрей Цаценко — «Яблоко»; Юрий Затравкин — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Подробнее о ходе голосования в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.