«Постскриптум»: Итоги ЕДГ-2025. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 сентября. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Муниципальная кампания завершена – результаты ЕДГ: явка, нарушения, борьба за 2 место. Политический комментарий от Александра Савенко
- Бесшовный Wi-Fi и «белый список» сайтов: спасет ли это от интернет-блэкаута?
- Готовь сани – Псковская область к зиме готова?
- И успеют ли до конца года сдать «стройку века» - экотехнопарк?