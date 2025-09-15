Игорь Сопов: На месте «партии №1» может оказаться любая, если выстроит работу

Успех на выборах для политических партий является результатом постоянной текущей работы. Такое мнение озвучил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов в программе «Гайд-парк» на ПЛН FM (102,6 FM).
Он подчеркнул, что избирком всегда ведет работу с партиями, и минувшие выборы показали, что все проходило легитимно.
«Если у вас выстроена партийная работа, у вас всегда есть кандидаты и запасная скамейка, тогда не надо по объявлению искать кандидатов за 2 недели. А потом избирком читает про уголовные статьи, отсутствие образования, двойное гражданство и так далее. На месте первой партии может быть любая, если выстроит работу. Многие считают, что выборы «как снег на голову». Каждый год дата не уходит, все те же самые документы. Одно и то же каждый раз. Мы и кодексы печатаем для каждой партии, мы все делаем для того, чтобы партии участвовали. В этот раз все восемь партий получили мандаты, это и есть настоящая демократия и легитимность», - заключил Игорь Сопов.
Напомним, на муниципальных выборах в Псковской области заместили 173 мандата.