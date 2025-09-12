Политика

На муниципальных выборах в Псковской области уже проголосовали свыше 50 тысяч человек

Явка на трехдневном голосовании в Псковской области по состоянию на 15:00 14 сентября составила 32,36%. Проголосовал на муниципальных выборах 50 201 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Фотографии: Избирательная комиссия Псковской области

На участках лично свой голос отдали 42 293 человека (28,96%). Численность избирателей, включенных в списки, – 145 841 человек, без учёта ДЭГ.

Онлайн проголосовали 7 908 человек – 85,04%.

Напомним, сегодня начался заключительный день голосования на муниципальных выборах в Псковской области. Отдать свой голос можно до 20.00.