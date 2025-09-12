Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет

Население Палкинского муниципального округа участвовало в голосовании активно, заявила глава муниципалитета Ольга Потапова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»
Она отметила, что выборы прошли организованно и без проблем. Жалобы главе по избирательному процессу не поступали.
«На территории Палкинского района выборы прошли организованно, без каких-либо проблем. Всё: и электричество, и дороги, и вся соответствующая инфраструктура была приведена в порядок. Замечаний не было ни от населения, ни от других гостей нашего района», - добавила глава района.
Ольга Потапова подчеркнула, что дистанционное электронное голосование пользовалось популярностью.
«На ДЭГ подали заявки больше чем 300 человек, сейчас точно не могу сказать, а проголосовало 99%. Прилично, хороший результат, я считаю», - заключила Ольга Потапова.
Напомним, в Палкинском муниципальном округе выбирают депутатов окружного собрания первого созыва.