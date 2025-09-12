Политика

Ольга Потапова: Избиратели понимают, что решается судьба округа на пять лет

Население Палкинского муниципального округа участвовало в голосовании активно, заявила глава муниципалитета Ольга Потапова в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Ольга Потапова / «ВКонтакте»

«Население принимало участие в выборах достаточно активно, все-таки люди понимают, что это судьба района на ближайшие пять лет. Это депутаты, это представители непосредственно людей, которые передают их чаяния нам для решения этих проблем», - сообщила Ольга Потапова.

Она отметила, что выборы прошли организованно и без проблем. Жалобы главе по избирательному процессу не поступали.

«На территории Палкинского района выборы прошли организованно, без каких-либо проблем. Всё: и электричество, и дороги, и вся соответствующая инфраструктура была приведена в порядок. Замечаний не было ни от населения, ни от других гостей нашего района», - добавила глава района.

Ольга Потапова подчеркнула, что дистанционное электронное голосование пользовалось популярностью.

«На ДЭГ подали заявки больше чем 300 человек, сейчас точно не могу сказать, а проголосовало 99%. Прилично, хороший результат, я считаю», - заключила Ольга Потапова.

Напомним, в Палкинском муниципальном округе выбирают депутатов окружного собрания первого созыва.